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Ситуация вокруг экстренной посадки самолета Ryanair в Минске
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Чижов заявил, что ЕС полностью утратил логику и последовательность в своих оценках

Постпред России при ЕС отметил, что "нашлись разгоряченные умы", которые пытаются найти руку Москвы в инциденте с лайнером авиакомпании Ryanair, совершившим экстренную посадку в аэропорту Минска

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Евросоюз полностью утратил логику и последовательность своих оценок. Об этом в среду заявил постпред России при ЕС Владимир Чижов в интервью телеканалу "Россия-24" в связи с реакцией саммита ЕС на инцидент с лайнером авиакомпании Ryanair, совершившим 23 мая экстренную посадку в аэропорту Минска из-за сообщения о наличии на борту взрывного устройства.

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"В очередной раз Евросоюз не только следовал традиционной линии двойных стандартов, но на сей раз полностью утратил ощущение логики и последовательностей своих оценок", - сказал он.

Чижов обратил внимание на итоги заседания ЕС, согласно которым необходимо провести независимое расследование по линии Международной организации гражданской авиации (ICAO) относительно ситуации с лайнером, а также закрыть воздушное пространство с Белоруссией. "Сначала надо разобраться. Именно это было содержанием нашей российской реакции на то, что произошло, - уточнил он. - Сейчас нашлись разгоряченные умы, которые пытаются найти во всем этом белорусском инциденте руку Москвы".

Теги
РоссияЧижов, Владимир АлексеевичСитуация вокруг экстренной посадки самолета Ryanair в Минске
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