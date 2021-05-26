Путин подписал закон о ратификации договора с Казахстаном о военном сотрудничестве

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин подписал закон о ратификации договора между Россией и Казахстаном о военном сотрудничестве. Документ, принятый Госдумой 11 мая и одобренный Советом Федерации 19 мая, опубликован в среду на официальном портале правовой информации.

"Ратифицировать договор между РФ и Республикой Казахстан о военном сотрудничестве, подписанный в городе Нур-Султане 16 октября 2020 года", - говорится в подписанном законе.

Согласно договору, сотрудничество будет осуществляться по широкому спектру вопросов, включая военное образование и подготовку кадров, поставки вооружения и техники, участие в совместных двусторонних и многосторонних учениях и мероприятиях боевой подготовки войск. Также договор включает взаимодействие двух стран в миротворческой деятельности, совершенствовании двусторонней нормативной правовой базы, в культуре и спорте.

Стороны будут проводить штабные переговоры и консультации по вопросам региональной безопасности и совместного применения войск, конференции, семинары, симпозиумы. В тексте подчеркивается, что договор не направлен против каких-либо других государств. Уполномоченными органами РФ и Казахстана будет разрабатываться "программа стратегического партнерства в военной области на трехлетний период, которая включает цели и задачи, решаемые в ходе военного сотрудничества, направления военного сотрудничества, форму их реализации и сроки выполнения". План взаимодействия будет утверждаться ежегодно, а возникающие в рамках выполнения договора расходы обе страны будут нести самостоятельно.

Из договора следует, что государства обязуются сотрудничать в области военной разведки и не проводить разведывательную деятельность, направленную против другой стороны. Россия и Казахстан также не будут передавать информацию, полученную друг от друга в рамках взаимодействия, третьим сторонам. Подобные данные также не могут быть использованы в ущерб участникам договора.