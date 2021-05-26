Захарова заявила, что Запад давно перешел к методам агрессии в информационном пространстве

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Западные страны уже давно перешли грань простого вмешательства и влияния в информационном и цифровом пространстве. Об этом заявила в среду официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, выступая на итоговом заседании коллегии Роскомнадзора.

По ее словам, сейчас нет просто вмешательства, двойных стандартов и влияния в информационной среде, но есть агрессия, которую можно квалифицировать по-разному. "Это агрессия в кибер, цифровой, информационной среде. Нужно четко понимать, никаких реверансов или никакого ощущения того, что ситуация может развиваться по какому-то благожелательному, более приятному, менее турбулентному сценарию, этих сомнений быть не должно. Мы это видим изнутри, опять же на всех направлениях, об этом информируем наши посольства", - сказала дипломат.

"Те приемы и те методы, которые применяются, свидетельствуют об информационной агрессии. Можно говорить информационные войны, можно по-разному, еще раз говорю, это квалифицировать, но это уже перешло за грань просто вмешательства, влияния или, так сказать, хождения по тонкой грани. Уже за грань перешли наши, в первую очередь западные, партнеры давно".

Захарова указала, что агрессия идет по двум трекам: внутреннему, то есть в юрисдикции информационного пространства России, и внешнему периметру.