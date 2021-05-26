Общественная палата Петербурга подготовит 8 тыс. наблюдателей к выборам в сентябре

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 мая. /ТАСС/. Общественная палата Санкт-Петербурга намерена подготовить около 8 тыс. наблюдателей, которые будут осуществлять общественный контроль в ходе выборов в Госдуму и городское законодательное собрание, которые состоятся в сентябре. Об этом сообщил в среду заместитель председателя Общественной палаты города Александр Вахмистров.

"У нас около 2 тыс. участковых избирательных участков. <…> У нас сейчас формируются списки наблюдателей из расчета четыре наблюдателя на каждый избирательный участок. Восемь тысяч человек мы должны набрать на выборы, которые пройдут 19 сентября", - сказал Вахмистров, отвечая на вопросы депутатов петербургского парламента.

По его словам, в этой связи Общественная палата города заключила более 40 соглашений с некоммерческими организациями. "На сегодня списки формируются, проходит обучение кандидатов в наблюдатели. В конечном счете уже перед выборами наблюдатели получат соответствующие удостоверения, - отметил он. - Мы будем осуществлять общественный контроль не за самим ходом выборов, а за возможностью всех граждан нашего города осуществить свое право голосования".

Вахмистров также рассказал, что в этом году впервые в рамках Общественной палаты Петербурга помимо рабочей группы по организации наблюдения была создана группа мониторинга за фейковыми новостями.

Выборы в Госдуму пройдут 19 сентября. Одновременно с этим будут проходить региональные и муниципальные выборы. В Петербурге в единый день голосования 2021 года должны пройти выборы депутатов городского законодательного собрания.