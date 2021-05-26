Встреча Путина и Лукашенко намечена на 28 мая

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Переговоры президентов РФ и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко намечены на пятницу, 28 мая, сообщил журналистам в среду пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

Представитель Кремля ответил утвердительно на вопрос, запланирована ли встреча лидеров России и Белоруссии на эту дату. "Да, у нас готовится такой рабочий визит (Лукашенко в РФ - прим. ТАСС). Это будет беседа двух президентов, которая, как планируется, продолжится за рабочим обедом", - сказал Песков. По его словам, заявлений для прессы по итогам не запланировано.

Кремль не исключает, что президенты России и Белоруссии на предстоящей встрече могут затронуть экономические вопросы, в том числе ситуацию вокруг госдолга республики. Так Песков ответил на вопрос, планирует ли Россия помогать Белоруссии с рефинансированием внешних долгов и будет ли этот вопрос в повестке встречи. Представитель Кремля в ответ обратил внимание на то, что два президента, как правило, информируют друг друга о состоянии дел в экономике стран.

"Поэтому я не исключаю, что президент Белоруссии посчитает нужным информировать президента России об экономической ситуации в Белоруссии. А дальше все будет зависеть от постановки вопроса, от того, как Александр Григорьевич будет ставить вопрос", - сказал Песков.