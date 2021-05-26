Аксенов заявил, что Крым прорвал блокады всех видов, которые пыталась установить Украина

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мая. /ТАСС/. Крым сумел прорвать все виды блокад, которые пыталась установить для полуострова Украина после 2014 года, включая водную, и вскоре проблема с водоснабжением в регионе будет решена полностью. Об этом заявил глава Крыма Сергей Аксенов в среду на встрече с участниками международного форума "Диалог культур: Россия - Балканы".

"Выскочим из этой ситуации [с дефицитом воды], выскочим. У нас все блокады прорваны: энергетическая, водная, торговая, транспортная - все, что было за этот период. У нас многое поменялось, но мы с честью выходим из этой ситуации, при поддержке нашей страны боремся и побеждаем", - сказал Аксенов.

Он отметил, что заметный результат уже дают меры, предпринятые по программе обеспечения стабильного водоснабжения. Так, в Симферополе и Ялте график смягчен и воду отключают только на ночь, единственный город, где сохраняются жесткие ограничения, - Алушта. По его словам, теперь ситуация не ухудшится даже при неблагоприятных погодных условиях.

"До конца года планирую, что практически все вопросы сможем решить", - добавил глава Крыма.

Украина в мае 2014 года в одностороннем порядке перекрыла воду из Херсонской области, поступавшую по Северо-Крымскому каналу, который обеспечивал до 90% потребностей полуострова. Сейчас жители и предприятия региона получают воду из местных источников. Из-за засухи последних лет водохранилища обмелели, и сейчас ряд населенных пунктов Крыма получают воду по графику.

Студенты и представители молодежных организаций Болгарии, Сербии и Северной Македонии прибыли на полуостров в рамках форума "Диалог культур: Россия - Балканы", чтобы развивать диалог и культурное сотрудничества между молодежными организациями Крыма и балканских стран. Организаторами мероприятия выступают Болгарский культурный центр "Извор" и региональная болгарская национально-культурная автономия Хилендарского Республики Крым.