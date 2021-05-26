В Северной Осетии к выборам в сентябре подготовят более 1 тыс. наблюдателей

ВЛАДИКАВКАЗ, 26 мая. /ТАСС/. Более 1 тыс. общественных наблюдателей планируется подготовить в Северной Осетии к выборам в Госдуму, которые состоятся в сентябре. Об этом сообщила секретарь ОП РФ Лидия Михеева журналистам в кулуарах форума "Сообщество" во Владикавказе.

"В Северной Осетии на выборах в сентябре будут участвовать более 1 тыс. общественных наблюдателей, - сказала Михеева. - Всего по стране рассчитываем, что таких людей, энтузиастов деятельных, найдется более 100 тысяч. Во всяком случае, опыт предыдущих кампаний подсказывает, что эта цифра достижимая", - сказала Михеева.

В Северной Осетии официально открылся общественный штаб по контролю и наблюдению за выборами депутатов Государственной думы и выборами в органы местного самоуправления в пяти районах республики. В штаб, в частности, будет поступать информация о возможных нарушениях в ходе выборов, после чего мобильная группа будет направляться на избирательные участки для детального рассмотрения жалобы.

На территории Северной Осетии в рамках проведения выборов депутатов Госдумы будут открыты 338 участковых избирательных комиссий (УИК) и 10 территориальных избирательных комиссий (ТИК). Кроме того, 19 сентября в пяти районах республики, в том числе Алагирском, Ардонском, Дигорском, Правобережном и Пригородном состоятся выборы в органы местного самоуправления.