Лавров 1 июня примет участие в онлайн-заседании глав МИД стран БРИКС

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров 1 июня примет участие в видеоконференции глав МИД стран - участниц БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР). Об этом в среду на брифинге сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"1 июня министр иностранных дел России Сергей Лавров примет участие в полноформатном совещании глав внешнеполитических ведомств стран БРИКС в режиме видеоконференции", - сказала она.

"В ходе заседания пройдет обмен мнениями по актуальным вопросам международной повестки дня, в том числе по проблематике укрепления международных институтов, тематике региональных конфликтов, противодействия новым вызовам и угрозам, включая коронавирусную инфекцию, сотрудничество государств "пятерки" на международных площадках", - уточнила Захарова.

По словам дипломата, министры рассмотрят состояние и перспективы взаимодействия в год председательства в БРИКС Индии по таким направлениям, как политика и безопасность, экономика и финансы, гуманитарные связи.

Она обратила внимание, что Москва разделяет приоритеты Нью-Дели, включающие в себя антитеррористическое сотрудничество, использование цифровых и технологических решений для достижения целей устойчивого развития, расширение взаимодействия в области здравоохранения и повышение роли женщин в экономике.

"В преддверии встречи министров состоится встреча шерп, су-шерп стран БРИКС", - резюмировала Захарова.