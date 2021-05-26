Россия прорабатывает возможность вывоза из сектора Газа второй группы соотечественников

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Возможность эвакуации второй группы граждан РФ из сектора Газа прорабатывается. Об этом сообщила в среду на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Первая группа граждан, "которые изъявили желание покинуть сектор, уже доставлена в Египет, всего 64 человека", сказала она. "Гуманитарная ситуация в Газе, резко обострившаяся в результате очередного палестино-израильского вооруженного противостояния, остается крайне сложной, в связи с этим представительство России при Палестинской национальной администрации и посольство России в Египте прорабатывают возможность вывоза оттуда второй группы наших соотечественников", - отметила Захарова.