Захарова назвала неконструктивным шагом решение ЕС продлить киберсанкции против России

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Россия расценивает как крайне неконструктивный и политически мотивированный шаг решение Совета Евросоюза о продлении на год киберсанкций в отношении РФ. Об этом заявила в среду на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Решение Совета ЕС продлить рамки ограничительных мер за кибератаки, угрожающие Европейскому союзу или его государствам-членам, еще на один год мы расцениваем как крайне неконструктивный и политически мотивированный шаг в отношении нашей страны", - сказала она.