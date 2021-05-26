Губернатор Пермского края подал документы на участие в праймериз "Единой России"

ПЕРМЬ, 26 мая. /ТАСС/. Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин подал документы на участие в праймериз "Единой России". Глава региона планирует участвовать в выборах в краевой парламент, сообщает региональное отделение партии.

"Губернатор Пермского края намерен участвовать в предварительном голосовании по единому краевому избирательному округу - общекраевая часть по выборам в Законодательное Собрание Пермского края", - говорится в сообщении.

Ранее в СМИ появлялись сообщения об участии Махонина в праймериз "Единой России" для выдвижения кандидатам в Госдуму, однако губернатор эти сообщения опровергал.

Дмитрий Махонин был назначен врио губернатора Пермского края 6 февраля 2020 года. На прошедших в том же году выборах он набрал 75% голосов.

Процедура предварительного голосования проходит в онлайн-формате с 24 по 30 мая. На начало голосования в Пермском крае было зарегистрировано 709 кандидатов, которые борются за право выдвижения от "Единой России" на предстоящих выборах в Государственную думу, Законодательное Собрание Пермского края и Пермскую городскую думу.