Лавров проведет переговоры с главой МИД Монголии 1 июня в Москве

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров проведет 1 июня в Москве переговоры со своей монгольской коллегой Батмунхийн Батцэцэг. Об этом заявила в среду на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"1 июня министр иностранных дел России Сергей Лавров и министр иностранных дел Монголии, которая будет находиться в нашей стране с рабочим визитом, подробно обсудят в Москве ключевые вопросы двусторонней повестки дня, ход выполнения договоренностей на высшем и высоком уровнях в дальнейшем развитии взаимовыгодного сотрудничества", - сказала она.

Дипломат указала, что сторонам предстоит обсудить весь спектр взаимодействия в "торгово-экономической, транспортной, инфраструктурной, энергетической и гуманитарной сферах", а также "укрепление взаимодействия на международной арене и в региональных делах".

Захарова напомнила, что принципиальная договоренность о визите главы дипведомства Монголии в российскую столицу была достигнута в телефонном разговоре с Лавровым 4 февраля, когда стороны дали старт совместным юбилейным мероприятиям, приуроченным ко дню столетия установления дипломатических отношений между Москвой и Улан-Батором, отмечаемом 5 ноября 2021 года.

"В рамках визита состоится торжественная церемония вручения ордена Александра Невского президенту общества дружбы "Монголия-Россия" Герою Советского Союза, Герою Монголии, летчику-космонавту (Жугдэрдэмидийн Гуррагчаа - прим. ТАСС), который совершил полет в космос в составе совместного экипажа в период с 22 по 30 марта 1981 года. Он был награжден этим орденом в марте текущего года за большой вклад в развитие всеобъемлющего стратегического партнерства между нашими странами", - добавила официальный представитель.

Переговоры с главой МИД Джибути

Помимо этого, Лавров проведет 8 июня в Москве переговоры с министром иностранных дел и международного сотрудничества республики Джибути Махамудом Али Юсуфом. "8 июня состоятся переговоры министра иностранных дел России Сергея Лаврова с министром иностранных дел и международного сотрудничества республики Джибути", - сказала Захарова. Она добавила, что переговоры пройдут в рамках рабочего визита главы МИД Джибути в Москву, который пройдет с 7 по 9 июня.

Как отметила официальный представитель МИД РФ, стороны планируют обсудить задачи укрепления российско-джибутийского взаимодействия в политической, торгово-экономической, гуманитарной и образовательной областях. По ее словам, речь пойдет также о возможных совместных проектах в республике Джибути.

Министры обменяются мнениями по глобальной и региональной повестке. Особое внимание будет уделено поиску путей разблокирования кризисной ситуации на африканском континенте, прежде всего в районе Африканского Рога, отметила дипломат. "Также планируется рассмотреть ряд аспектов подготовки проведения российско-африканского саммита в будущем 2022 году в одной из стран Африки" - добавила Захарова.