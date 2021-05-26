Захарова: Минск уведомил Москву о продлении срока содержания Софии Сапеги под стражей

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Белоруссия официально уведомила РФ о продлении срока содержания россиянки Софии Сапеги под стражей на два месяца, обвинение могут предъявить через 10 дней. Об этом сообщила в среду на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"25 мая российское посольство получило официальное постановление генпрокурора Белоруссии, в котором сообщается, что в связи с подозрениями в совершении Софией Сапегой уголовно наказуемых деяний решено избрать ей меру пресечения в виде содержания под стражей на срок два месяца. По белорусскому законодательству в течение 10 дней после задержания ей должны быть предъявлены официальные обвинения или она должна быть отпущена на свободу", - сказала она.

По словам дипломата, посольство России в Минске внимательно следит за судьбой россиянки, оказывает ей помощь. В частности, 25 мая российский консул получил разрешение от белорусских властей на встречу с Сапегой. "Встреча прошла в тот же день. Россиянка сообщила, что чувствует себя нормально, жалоб на некорректное обращение не высказывала. Обратилась с просьбой оказать ей содействие в решении некоторых бытовых вопросов. Эта просьба была удовлетворена", - отметила Захарова.

"Российские дипломаты находятся в контакте с родственниками и адвокатами нашей гражданки и продолжат оказывать все необходимое содействие для защиты ее прав", - указала она.

Сапега была задержана в воскресенье в минском аэропорту вместе с разыскиваемым белорусскими властями основателем экстремистского Telegram-канала NEXTA Романом Протасевичем после экстренной посадки самолета авиакомпании Ryanair. Лайнер следовал по маршруту Афины - Вильнюс и приземлился в Минске после сообщения о взрывном устройстве на борту. Информация о минировании не подтвердилась. В понедельник в эфире телеканала "Беларусь-1" показали видеозапись, на которой Протасевич сообщил, что находится в СИЗО Минска и дает признательные показания.

Гражданка России София Сапега на опубликованной в интернете во вторник видеозаписи заявила, что является редактором Telegram-канала "Черная книга Беларуси", в котором размещаются личные данные сотрудников органов внутренних дел республики. В апреле Telegram-канал "Черная книга Беларуси" судом Железнодорожного района Гомеля был признан экстремистским по материалам, представленным Главным управлением по борьбе с оргпреступностью и коррупцией МВД Белоруссии.