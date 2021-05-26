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МИД России призвал Великобританию прекратить дестабилизирующую деятельность у границ РФ

В ведомстве надеются, что у Лондона хватит политической зрелости провести более трезвый анализ происходящего в мире

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Россия призывает Великобританию прекратить дестабилизирующую деятельность у российских границ и провести более трезвый анализ реальных вызовов, стоящих перед Соединенным Королевством. Об этом заявила в среду на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Со своей стороны хотелось бы порекомендовать британским стратегам прекратить деструктивную и дестабилизирующую деятельность у границ нашей страны. Они знают, о чем идет речь", - сказала Захарова.

Она также прокомментировала высказывание главы британского оборонного ведомства Бена Уоллеса, назвавшего Россию ранее "угрозой номер один" для Великобритании. "Хотелось бы также надеяться, что у Лондона хватит политической зрелости провести более трезвый анализ происходящего в мире и заняться не мнимыми, а реальными вызовами для своей страны", - подчеркнула дипломат.

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ВеликобританияРоссияЗахарова, Мария Владимировна
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