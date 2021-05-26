Россия предложила включить защиту спорта в декларацию ООН по коррупции

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Декларация ООН по противодействию коррупции, которая будет принята в июне 2021 года на специальной сессии Генеральной Ассамблеи ООН, должна включать в себя положение о защите спорта от коррупции, разработанное по инициативе РФ. Об этом заявила в среду официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"По инициативе РФ в документ было включено положение о необходимости защиты спорта от коррупции посредством координации усилий государств на всеобъемлющей и беспристрастной основе, прежде всего в рамках ООН, при особом внимании к детскому и юношескому спорту", - отметила она.

Захарова подчеркнула, что документ охватывает все основные аспекты противодействия коррупции, включая вопросы предупреждения криминализации международного сотрудничества и возвращения активов.

По словам дипломата, работа над этим документом выявила необходимость восполнить пробелы, имеющиеся в международном праве в части коррупции. "Достигнуто общее понимание необходимости укрепления международно-правового режима возврата активов. Намечены дальнейшие практические шаги в данном направлении", - добавила Захарова.