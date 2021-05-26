Захарова заявила, что Москва призывает страны ЕС отказаться от нападок на российские СМИ

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Москва призывает страны Евросоюза отказаться от безосновательных нападок на российские средства массовой информации и незаконных действий в их адрес. Об этом заявила в среду на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Хотелось бы призвать власти соседних с ней [Литвой] Латвии и Эстонии, а также другие страны - члены ЕС отказаться от нападок на российские СМИ, незаконных действий в их адрес, потому что все это, помимо всего прочего, помимо того, что это незаконно и противоречиво по целому ряду позиций, наносит ущерб репутации самих этих государств", - сказала она.

Как отметила Захарова, 12 мая Верховный административный суд Литвы отменил решение Национальной комиссии по радио и телевидению от 2018 года о запрете сроком на 12 месяцев ретрансляции российского телеканала "РТР-Планета". Кроме того, было отменено решение суда нижестоящей инстанции.

"Не можем не отметить уровень цинизма и политизации всех процессов, связанных с медиа в Литве в целом и российскими СМИ в частности. Данный случай красноречиво подтверждает неоднократно озвученные нами оценки ангажированного подхода властных структур в Литве по отношению к деятельности российских СМИ на их территории, - указала дипломат. - В очередной раз подчеркиваем, что линия руководства Вильнюса, которая оборачивается имиджевыми потерями для самой Литвы, осуществляется в контексте деструктивного курса Брюсселя в отношении России, нападками на российские СМИ, которые безосновательно обвиняются руководством ЕС в пропаганде, дезинформации, прочих грехах".