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Захарова: список недружественных стран является ответной мерой на конкретные действия

В список недружественных РФ стран входят США и Чехия

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Список недружественных РФ стран, в который входят США и Чехия, формировался в качестве ответной меры на конкретные враждебные действия Праги и Вашингтона. Об этом в среду на брифинге заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Она отметила, что изначально список формировался в качестве ответа на действия США. Однако в какой-то момент Чехия стала активно предпринимать враждебные действия в отношении РФ и была также включена в этот перечень.

"Это ответ на конкретные действия, а не список, который сам по себе живет какой-то оторванной от реальности жизнью. Есть конкретные действия и конкретные ответы на них. В каждом случае мы исходим из того, что будет более эффективно, целесообразно и травматично", - подчеркнула Захарова.

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РоссияЗахарова, Мария Владимировна
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