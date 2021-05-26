Захарова: решение Риги заменить флаг РФ олимпийским вписывается в русофобскую линию Латвии

В Риге снимают флаги IIHF после замены флага Белоруссии

Все смешалось на чемпионате мира.

Все смешалось на чемпионате мира. В Риге снимают флаги IIHF после замены флага Белоруссии

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Об этом заявила в среду на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"К сожалению, эти недостойные манипуляции полностью вписываются в откровенно русофобскую линию, которую проводит латвийская правящая верхушка", - сказала она.

Накануне Рижская дума сообщила, что флаги России, украшающие столицу Латвии наряду с флагами всех стран - участниц чемпионата мира по хоккею, были заменены на символику Олимпийского комитета России. Самоуправление добавило, что при визуальном оформлении города в честь мирового первенства учитывает рекомендации Международной федерации хоккея.