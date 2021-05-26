Захарова: решение Риги заменить флаг РФ олимпийским вписывается в русофобскую линию Латвии

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Решение властей Риги заменить российский флаг олимпийским полностью вписывается в откровенно русофобскую линию Латвии.
Об этом заявила в среду на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"К сожалению, эти недостойные манипуляции полностью вписываются в откровенно русофобскую линию, которую проводит латвийская правящая верхушка", - сказала она.
Накануне Рижская дума сообщила, что флаги России, украшающие столицу Латвии наряду с флагами всех стран - участниц чемпионата мира по хоккею, были заменены на символику Олимпийского комитета России. Самоуправление добавило, что при визуальном оформлении города в честь мирового первенства учитывает рекомендации Международной федерации хоккея.