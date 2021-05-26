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Дипломаты России и Египта обменялись оценками состояния террористических угроз

Стороны также обсудили проблематику пресечения деятельности иностранных террористов-боевиков и международное антитеррористическое сотрудничество в рамках ООН

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Замглавы МИД РФ Олег Сыромолотов и первый заместитель министра иностранных дел Египта Хамди Санад Лоза обсудили в среду на заседании в Каире борьбу с глобальными и региональными террористическими угрозами в условиях пандемии.

"Стороны обменялись оценками состояния глобальных и региональных террористических угроз с учетом влияния пандемии коронавируса, обсудили вопросы двустороннего взаимодействия по линии профильных министерств и ведомств", - говорится в сообщении МИД РФ.

На Смоленской площади указали, что особое внимание было уделено проблематике пресечения деятельности иностранных террористов-боевиков и международному антитеррористическому сотрудничеству в рамках ООН.

Следующее заседание российско-египетской рабочей группы по вопросам противодействия терроризму пройдет в Москве в 2022 году.

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