Захарова: Россия готова способствовать мирному решению азербайджано-армянского конфликта

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Россия готова оказывать содействие в мирном урегулировании конфликта на азербайджано-армянской границе, а также способствовать запуску процесса делимитации границы. Об этом заявила в среду официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя эскалацию напряженности на границе Азербайджана и Армении.

"Основная причина инцидента, произошедшего 12 мая, - отсутствие международно-правового оформления азербайджано-армянской границы, оставшейся в наследство еще с советских времен", - указала она. - Мы исходим из того, что подобные ситуации стоит решать исключительно мирным путем, в качестве долгосрочного решения видим запуск процесса делимитации азербайджано-армянской границы, с ее последующей демаркацией. Россия готова этому всячески помогать".

Как отметила Захарова, Россия принимает активное участие в процессе нормализации отношений между Баку и Ереваном и поддерживает регулярные контакты с обеими странами на высшем уровне. "Российские миротворцы гарантируют мир и безопасность в Нагорном Карабахе. Трехсторонняя рабочая группа под сопредседательством вице-премьеров России, Азербайджана и Армении занимается разблокированием транспортных и экономических связей в регионе. Россия плотно вовлечена в разрешение инцидента на азербайджано-армянской границе, содействует снижению напряженности", - продолжила она.

Дипломат подчеркнула, что в регионе сохраняется целый ряд проблем, требующих дополнительных усилий для их скорейшего решения. В их числе возвращение военнопленных и других удерживаемых лиц, снятие ограничений на доступ в Нагорный Карабах для представителей международных гуманитарных организаций, а также сохранение и защита религиозного и культурного наследия региона.