МИД РФ: попытки США закрепиться в Сирии не поспособствуют нормализации ситуации в регионе

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Попытки США закрепиться в Сирии под предлогом борьбы с терроризмом не будут способствовать стабилизации ситуации в регионе. Об этом заявила в среду на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя заявление пресс-секретаря Пентагона Джона Кирби о том, что американский контингент пока не собирается уходить из Сирии.

Как указала дипломат, в Пентагоне утаили от общественности тот факт, что подразделения Вооруженных сил США находятся на сирийской территории без разрешения Дамаска, поэтому их присутствие в регионе является нелегитимным.

"Попытки Пентагона незаконно закрепиться на территории Сирии под предлогом борьбы с терроризмом, на наш взгляд, не будут способствовать нормализации ситуации в регионе. У американцев там совсем другие цели, в том числе связанные с месторождениями углеводородов в Заевфратье, о чем мы неоднократно рассказывали", - сказала она.

Захарова подчеркнула, что прежде всего Россия сыграла решающую роль в разгроме очага международного терроризма в Сирии.

Она добавила, что в рамках созданного в Багдаде информационного центра для борьбы с террористической группировкой "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) продолжается взаимодействие военных России, Сирии, Ирана и Ирака. "Также не менее важным фактором стабилизации является сотрудничество руководства Ирака и Сирии по уничтожению остатков террористических группировок на межгосударственной границе", - заключила официальный представитель МИД РФ.

Во вторник Кирби заявил, что военные США пока остаются в Сирии, поскольку, по мнению Вашингтона, еще не ликвидирована террористическая угроза. Он также отметил, что о дальнейшем присутствии можно будет судить по степени серьезности угрозы.