Смоленская облдума согласовала назначение Руслана Смашнева на должность замгубернатора

ТАСС, 26 мая. Процедуру согласования кандидатуры для назначения на должность заместителя губернатора Смоленской области, введенную ранее по предложению главы региона Алексея Островского, впервые провели в среду на заседании облдумы. Депутаты поддержали назначение Руслана Смашнева на должность заместителя губернатора, он с сентября 2020 года работал в статусе исполняющего обязанности, рассказали ТАСС в пресс-службе обладминистрации.

"Сегодня областная дума согласовала назначение на должность заместителя губернатора Смоленской области Руслана Смашнева. В этой должности он приступит к работе с 27 мая. Процедура согласования назначения была применена впервые", - сказали в пресс-службе.

В ноябре 2020 года Алексей Островский вышел с инициативой внедрить в регионе механизм согласования с областной думой назначения заместителей губернатора, что даст возможность депутатам непосредственно участвовать в процессе формирования состава администрации. Соответствующие изменения позже были внесены в региональное законодательство.

Руслан Смашнев, как сообщалось, был назначен исполняющим обязанности заместителя губернатора в сентябре 2020 года, когда после выборов главы региона, на которых победил Островский, началось переформирование состава администрации. До этого он возглавлял департамент внутренней политики администрации Смоленской области.