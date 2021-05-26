Три немецкие неправительственные организации признали нежелательными в России

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Генпрокуратура РФ признала нежелательными три немецкие неправительственные организации, сообщили ТАСС в пресс-службе надзорного ведомства.

"По результатам изучения поступивших материалов 26 мая Генеральной прокуратурой РФ принято решение о признании нежелательной на территории РФ деятельности следующих иностранных неправительственных организаций: Forum Russischsprachiger Europäer e.V. ("Форум русскоязычных европейцев", "ФРЕ"), ФРГ, Zentrum für die Liberale Moderne GmbH ("Центр либеральной современности", "ЦЛС"), ФРГ и Deutsch-Russischer Austausch e.V. ("Немецко-русский обмен", "НРО"), ФРГ", - сообщили в пресс-службе.