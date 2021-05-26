Фадеев считает, что в праймериз "Единой России" участвуют компетентные и энергичные люди

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев высоко оценил уровень организации праймериз "Единой России", отметив, что в предварительном голосовании по отбору кандидатов партии на сентябрьские выборы участвуют компетентные и энергичные люди.

"Что касается оценки партийной деятельности - это вне поля моих обязанностей, тем не менее я слежу за тем, что происходит <…> Я наблюдаю, как очень компетентные, энергичные люди участвуют в праймериз, и могу пожелать им всяческого успеха и победы в праймериз. "Единая Россия" выиграет, если будет больше таких неравнодушных и компетентных людей", - сказал правозащитник ТАСС в среду.

"Конечно, это не первые праймериз, которые проводит "Единая Россия" и, в принципе, эта процедура позволяет привлекать к выборам новых политических активистов. Это хорошая процедура", - добавил глава СПЧ.

Фадеев отметил, что участие в праймериз "Единой России" принимают председатель движения "Волонтеры Победы" Ольга Амельченкова, глава Российского союза сельской молодежи Юлия Оглоблина и председатель комиссии по ЖКХ, строительству и дорогам Общественной палаты РФ Светлана Разворотнева. "Это очень серьезные, компетентные, энергичные люди, некоторых я хорошо знаю", - подчеркнул он.

О праймериз

24 мая процедура предварительного голосования началась в онлайн-формате, она продлится до 30 мая. Исключительно в электронном виде праймериз пройдут в 43 субъектах РФ, еще в 42 регионах предусмотрена смешанная форма голосования, в очном формате праймериз намечены на 30 мая. Их итоги должны быть подведены к 1 июня. Список кандидатов на выборы утвердит съезд партии, который пройдет 19 июня. В общей сложности на предварительное голосование к думским выборам зарегистрировались более 5,5 тыс. кандидатов.

Также проходят праймериз по отбору кандидатов "Единой России" на выборы в региональные заксобрания и представительные органы власти административных центров субъектов РФ. Регистрация выборщиков, которые смогут голосовать за кандидатов, верифицировавшись через портал госуслуг, началась 19 апреля и закончится 28 мая.

Выборы в Госдуму пройдут 19 сентября. Одновременно с этим будут проходить региональные и муниципальные выборы. В единый день голосования 2021 года должны пройти прямые выборы глав девяти субъектов РФ (еще в трех регионах высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и депутатов 39 региональных парламентов.