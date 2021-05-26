Захарова назвала запрет фильма "Пункт пропуска" частью информационной зачистки на Украине

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Запрет российского фильма "Пункт пропуска. Офицерская история" о военнослужащих из Крыма, попавших в плен Службы безопасности Украины, - это только один из элементов проводимой украинским лидером Владимиром Зеленским кампании по зачистке информационного поля страны. Об этом заявила в среду на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Запрет нового российского фильма "Пункт пропуска" является лишь одним элементом кампании Зеленского по зачистке информационного поля страны", - сказала она.

Дипломат сравнила современную Украину с тоталитарным государством, изображенном в романе Джорджа Оруэлла "1984". "Националистическая власть занимается теми же самыми вещами. Она закрывает независимые телеканалы, <...> преследует журналистов и политиков, которые осмеливаются высказывать собственную точку зрения", - добавила она. Официальный представитель МИД также отметила, что запрещается информационная и художественная продукция, которая не имеет никакого отношения ни к политике, ни к истории, ни к общественно-политическому мнению.

Помимо этого, по ее словам, украинское правительство проводит жесткую национально-языковую политику, направленную на вытеснение русского языка и уничтожение уникального мультикультурного пространства. Захарова обратила внимание на то, что на Украине растут радикальные националистические движения, с которыми властям становится все труднее справляться.

Ранее Министерство культуры и информационной политики Украины по представлению Службы безопасности страны внесло в перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности, трех российских актеров, а также режиссера, оператора и композитора музыки для фильма "Пункт пропуска. Офицерская история".