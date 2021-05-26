Путин назначил Петра Городова заместителем генпрокурора России

В МИД РФ заявили, что безопасность Европы без безопасности России невозможна

Во внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что "любой диалог по военно-политическим вопросам и проблематике контроля над вооружениями может вестись только на основе равноправия"

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