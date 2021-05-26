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Путин назначил Петра Городова заместителем генпрокурора России

До этого назначения он занимал должность замначальника главного управления международно-правового сотрудничества ведомства

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин подписал указ о назначении Петра Городова заместителем генерального прокурора РФ. Документ опубликован в среду на официальном интернет-портале правовой информации.

"Назначить Городова Петра Петровича заместителем генерального прокурора Российской Федерации, освободив его от занимаемой должности", - говорится в указе.

До этого назначения Городов занимал должность заместителя начальника главного управления международно-правового сотрудничества Генпрокуратуры России.

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