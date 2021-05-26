Более 84 тыс. избирателей приняли участие в предварительном голосовании ЕР в Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 мая. /ТАСС/. Более 84 тыс. человек в Санкт-Петербурге проголосовали на праймериз партии "Единая Россия" по кандидатурам для последующего выдвижения на выборы в Государственную думу и законодательное собрание города. Об этом журналистам сообщили в среду в пресс-службе регионального отделения партии.

"На предварительном голосовании по кандидатурам для последующего выдвижения от партии "Единая Россия" кандидатами в депутаты Государственной думы и Законодательного собрания Санкт-Петербурга проголосовали 84 190 избирателей. Это данные по состоянию на 18:00 26 мая", - привели в пресс-службе слова члена петербургского оргкомитета по проведению предварительного голосования Михаила Доброхотова. Это составляет 35% от числа зарегистрированных петербуржцев на сайте праймериз единороссов.

По его словам, жители города продолжают регистрироваться на сайте голосования. Число желающих принять участие в праймериз в качестве избирателей выросло за 3 дня с 220 тыс. до 240 тыс., отметил Доброхотов.

"Среди кандидатов предварительного голосования - волонтеры, общественники, профессионалы с активной жизненной позицией", - процитировали в пресс-службе депутата Государственной думы петербуржца Сергея Боярского. По его мнению, механизм предварительного голосования партии позволяет привлечь к участию в голосовании не только членов партии, но и всех граждан, являющихся избирателями на своей территории. "Это обеспечивает очень высокую конкуренцию", - считает он.

Предварительное голосование "Единой России" в Петербурге проходит с 24 по 30 мая в электронном формате на сайте pg.er.ru. Регистрация избирателей продлится до 28 мая: желающие проголосовать должны иметь верифицированную учетную запись на сайте "Госуслуги" и проживать на территории избирательного округа.

Ранее секретарь регионального отделения партии Вячеслав Макаров отмечал, что в Санкт-Петербурге для участия в предварительном голосовании на выборы в Госдуму зарегистрированы 197 кандидатов, на выборы в заксобрание - 456. В нижнюю палату российского парламента по федеральному списку конкурс составляет 34 человека на место, по одномандатным округам - 11 человек. В петербургский парламент конкурс - более 9 человек на место. Средний возраст кандидатов - 43 года.