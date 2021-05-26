Посольство РФ во Франции проверяет информацию СМИ о задержании четырех выходцев из России

ПАРИЖ, 26 мая. /ТАСС/. Посольство России во Франции проверяет информацию о задержании "четырех выходцев из РФ". Об этом в среду сообщил ТАСС руководитель пресс-службы посольства Сергей Паринов.

"Посольство проверяет появившуюся в СМИ информацию о задержании четырех "выходцев из России". Генконсульство России в Страсбурге направило официальный запрос в префектуру полиции, - отметил дипломат. - Ответа пока не получено".

Ранее агентство Agence France-Presse сообщило, что сотрудники Главного управления внутренней безопасности Франции задержали в среду в Страсбурге четырех выходцев из России. По данным агентства, которое ссылается на источники в системе правосудия, они были задержаны в связи с подозрениями в подготовке насильственной акции. Задержание произошло в рамках расследования, которое проводит Национальная антитеррористическая прокуратура. Как уточнило агентство, трое из подозреваемых чеченцы по происхождению в возрасте от 16 до 18 лет.