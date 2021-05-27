Мишустин отправится в Минск с двухдневным визитом

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин 27-28 мая посетит с рабочим визитом Белоруссию. В частности, он проведет в Минске встречу с белорусским коллегой Романом Головченко и примет участие в заседании Совета глав правительств СНГ.

Предыдущие визиты

Это уже вторая поездка Мишустина в Белоруссию в этом году и четвертая - за время его работы во главе кабмина. В предыдущий раз российский премьер был там чуть больше месяца назад - в середине апреля.

Тогда он встретился с Головченко и обсудил с ним развитие двусторонних связей, совместную борьбу с пандемией. Премьера РФ также принял глава белорусского государства Александр Лукашенко.

При этом визиты в другие страны председатель российского правительства наносит куда реже. Помимо Минска в этом году он посещал только Алма-Ату и Афины.

Кроме того, Мишустин и Головченко регулярно общаются по телефону, а также встречаются на полях международных мероприятий. Так, в конце апреля они оба принимали участие в заседании Евразийского межправительственного совета в Казани. В преддверии этого мероприятия премьеры России и Белоруссии провели в столице Татарстана и двустороннюю встречу.

В этот раз поездка Мишустина в Белоруссию пройдет параллельно с другим высоким визитом. Так, на 28 мая намечены переговоры президентов России и Белоруссии. Планируется, что они состоятся на территории РФ.

Программа поездки

Одним из пунктов программы Мишустина в Минске станут переговоры с белорусским премьером. Главы правительств условились о них во время телефонного разговора, который состоялся 24 мая.

Премьеры тогда традиционно обсудили вопросы российско-белорусского сотрудничества и интеграции в рамках Союзного государства. При этом были затронуты и острые темы: как сообщала минская сторона, Головченко проинформировал российского коллегу о "ситуации с приземлением в Минске самолета компании Ryanair и тех недружественных и провокационных действиях европейских государств, которые предпринимаются в отношении Беларуси".

Помимо двусторонних переговоров, Мишустин в Минске примет участие в заседании Совета глав правительств СНГ, которое пройдет 28 мая. По его итогам планируется подписать ряд международных договоров.

В этом году организация отмечает 30-летие своей деятельности. В связи с этим планируется провести ряд мероприятий, чтобы проанализировать перспективы взаимодействия стран СНГ в новых экономических реалиях, в том числе с учетом пандемии.

Двусторонние отношения

Руководство России и Белоруссии часто делает акцент на том, что между двумя странами установились особые отношения. Сам Мишустин называл их "братскими" - именно такую характеристику он дал взаимодействию двух стран на апрельских переговорах с Головченко. При этом он подчеркивал, что Россия хотела бы вывести отношения с Белоруссией на новый уровень.

На встрече с Лукашенко во время того же визита российский премьер отмечал, что его кабинет министров находится в постоянном - фактически ежедневном - контакте с белорусскими коллегами. "Все наши министры, вице-премьеры, представители ведомств постоянно работают как над улучшением наших взаимоотношений, так и над насущными проблемами", - пояснял он.

Еще ранее, в поздравлении с днем единения народов двух стран, Мишустин подчеркивал, что российско-белорусские отношения основаны на принципах дружбы, добрососедства, партнерства и союзничества. Поступательно развивается торгово-экономическое, научно-техническое, культурно-гуманитарное сотрудничество, реализуются масштабные энергетические, промышленные и инфраструктурные проекты, указывал он.

Вопросы интеграции

Одна из ключевых тем, регулярно звучащих в беседах лидеров России и Белоруссии, - интеграция в рамках Союзного государства. Российский премьер называл ее важнейшим вопросом и выражал уверенность, что две страны смогут наращивать подобные связи. Причем, по мнению Мишустина, важно "использовать возможности этого взаимодействия, интеграции для обеих сторон, чтобы улучшать эффективность" экономик России и Белоруссии.

Государства уже согласовали большинство дорожных карт по интеграции. Как сообщал Головченко в конце апреля, Белоруссия завизировала и передала России проекты 26 таких программ, в работе остается два документа.

По оценке посла Белоруссии в РФ Владимира Семашко, Москва и Минск могут завершить согласование оставшихся дорожных карт по интеграции в мае 2021 года. По его словам, в этом случае сами карты и программу их реализации можно будет подписать в первой половине текущего года.

Одной из еще не согласованных рабочих карт оставался документ, связанный с вопросами налоговой политики. По итогам состоявшихся 22 февраля переговоров с Путиным в Сочи Лукашенко заявил, что вопрос сближения налоговых систем двух государств будет рассмотрен в ближайшее время. 16 апреля во время визита в Белоруссию Мишустин представил российские наработки в налоговой сфере для интеграции налоговых систем двух стран.

Торговое сотрудничество и борьба с пандемией

В числе других важных тем - торгово-экономическое сотрудничество двух стран. Россия остается ведущим торговым партнером для Белоруссии, даже несмотря на некоторое снижение оборота из-за распространения коронавируса. Доля Российской Федерации в белорусском товарообороте со всеми странами мира составляет около 50%. Доля Белоруссии во внешнеторговом обороте России - около 5%, республика занимает четвертое место среди торговых партнеров РФ в мире и первое среди государств СНГ.

Как неоднократно отмечал Мишустин, перед двумя странами стоит общая задача преодолеть все негативные последствия пандемии и вернуться к росту взаимной торговли. В то же время, по словам Головченко, в Белоруссии видят "очень обнадеживающую тенденцию к восстановлению объема двустороннего товарооборота".

В последний год на фоне распространения коронавируса особенно важным стало сотрудничество стран в медицинской сфере, и, по признанию обеих сторон, такое взаимодействие активно развивалось между двумя государствами. Россия безвозмездно направляла Белоруссии тест-системы и реагенты для диагностики ковида, а также респираторы и другие индивидуальные средства защиты.

Белорусские добровольцы участвовали в клинических исследованиях российской вакцины "Спутник V". Республика стала первым иностранным государством, официально зарегистрировавшим эту вакцину. 25 марта 2021 года в Белоруссии было запущено промышленное производство "Спутника V".