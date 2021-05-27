Лавров и глава МИД Габона обсудят в Москве перспективы двустороннего сотрудничества

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров встретится в четверг со своим габонским коллегой Пакомом Мубеле-Бубейя, который прибыл накануне в российскую столицу с рабочим визитом и пробудет в РФ до 28 мая.

Как сообщила ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, стороны планируют обстоятельно обсудить весь спектр двусторонней повестки, включая пути активизации российско-габонского сотрудничества в политической, торгово-экономической и гуманитарной областях. "Будут внимательно рассмотрены перспективы укрепления делового партнерства в сфере разработки минерального сырья, в топливно-энергетическом комплексе, реализации инфраструктурных проектов", - анонсировала дипломат.

Как указали в преддверии переговоров на Смоленской площади, российская сторона рассчитывает, что визит габонского министра "придаст дополнительный импульс совместной работе по эффективному использованию имеющегося потенциала" в двусторонних "традиционно дружественных" отношениях.

Диалог в сфере безопасности

В российском дипведомстве напомнили, что Москва и Либревиль поддерживают конструктивный и регулярный политический диалог, в основе которого - "созвучность восприятия происходящих в мире процессов", включая идею о "формировании полицентричного мироустройства как более справедливой и безопасной системы международных отношений". Вопросы стратегической стабильности на Африканском континенте и на поле международного взаимодействия сформируют региональный и глобальный аспекты повестки переговоров министров. "Стороны обсудят проблематику урегулирования кризисных ситуаций и миротворчество в Африке, противодействие террористическим угрозам и пиратству в Гвинейском заливе", - подчеркнула официальный представитель МИД.

В апреле диалог сторон по региональной безопасности в Африке был укреплен в ходе рабочего визита в российскую столицу главы габонского оборонного ведомства Мишеля Муссу-Адамо и обстоятельных переговоров по линии соответствующих министерств двух стран. Москва и Либревиль подтвердили тогда обоюдный настрой на дальнейшее наращивание взаимодействия в этой области.

На полях больших форматов

Как отметили в МИД РФ, министры также не оставят без внимания перспективы двустороннего сотрудничества России и Габона в различных многосторонних форматах, в частности в ООН и Африканском союзе. "Предстоит предметно рассмотреть тему реформирования Совета Безопасности ООН, в том числе в контексте заявки на избрание Габона непостоянным членом СБ ООН на период 2022-2023 гг.", - указали в дипведомстве.

Отдельным пунктом главы МИД подробно рассмотрят подготовку и актуальное наполнение второго саммита Россия - Африка, запланированного на 2022 год. Как сообщил ранее спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаил Богданов, в настоящий момент уже ведется работа над дорожными картами российско-африканского сотрудничества в экономической, научной и гуманитарной сферах. А в преддверии саммита прорабатывается "большое количество мероприятий в различных областях" российско-африканского взаимодействия.