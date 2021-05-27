{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Дегтярев: в правительстве Хабаровского края нужно создать три новых министерства

Врио губернатора края также считает, что несколько существующих министерств стоит упразднить

ХАБАРОВСК, 27 мая. /ТАСС/. Министерства туризма, рыбного хозяйства и лесного хозяйства нужно создать в правительстве Хабаровского края, при этом несколько существующих министерств нужно упразднить. Такое мнение в интервью ТАСС высказал врио губернатора Михаил Дегтярев.

"Я вижу, что [в правительстве Хабаровского края] не хватает министерства туризма, министерства рыбного хозяйства и министерства лесного хозяйства", - сказал Дегтярев.

В существующей структуре правительства работу в сфере рыбной промышленности, лесного хозяйства и туризма координируют другие министерства. "Его (министерство туризма) надо вывести из министерства культуры, укомплектовать, чтобы оно занималось развитием отрасли", - отметил глава региона.

Он добавил, что несколько существующих министерств стоит упразднить. "Какие именно, рассуждать не буду, а то они работать перестанут - будут готовить вещи, солому стелить", - пояснил Дегтярев.

Правительство Хабаровского края включает 16 министерств. Новая структура краевого кабмина будет утверждена после губернаторских выборов, которые состоятся в регионе в сентябре, в единый день голосования.

Полный текст интервью читайте на сайте ТАСС.

Теги
РоссияДегтярев, Михаил ВладимировичХабаровский край
За три дня в праймериз "Единой России" приняли участие более 3,7 млн человек
Процедура предварительного голосования продлится до 30 мая
Читать полностью