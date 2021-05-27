Дума Владивостока приняла отставку мэра Олега Гуменюка

ВЛАДИВОСТОК, 27 мая. /ТАСС/. Дума города Владивостока на очередном заседании в четверг приняла решение о досрочном прекращении полномочий главы города Олега Гуменюка по его собственному желанию.

Депутаты рассмотрели заявление градоначальника об отставке и единогласно приняли решение о прекращении его полномочий. Присутствовали 29 депутатов.

Заявление Гуменюка о досрочном прекращении его полномочий по собственному желанию поступило в думу 19 мая.

Ранее сообщалось, что 18 мая, после осмотра городских объектов вице-премьером - полпредом президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрием Трутневым и губернатором Приморского края Олегом Кожемяко, глава Владивостока Олег Гуменюк сообщил о решении уйти в отставку. С 20 мая обязанности мэра стал исполнять бывший вице-губернатор Приморского края Константин Шестаков.