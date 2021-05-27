Захарова: Москва делает все, чтобы права Софии Сапеги были соблюдены

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Москва делает все для того, чтобы права задержанной в Минске гражданки России Софии Сапеги были соблюдены. Об этом заявила в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью радиостанции "Эхо Москвы" .

"Мы делаем все для того, чтобы права российской гражданки были соблюдены", - сказала она.

Захарова также призвала не делать поспешных выводов о причинах посадки самолета Ryanair в Минске на основании эмоций. "У нас нет права действовать эмоционально. Мы действуем так, как это вытекает из правовых норм", - добавила дипломат.

Официальный представитель МИД РФ также сообщила, что российский консул получил доступ к Сапеге сразу после завершения необходимых юридических процедур со стороны Белоруссии.

"Дело в том, что там проходили юридические процедуры, в которых она [Сапега] принимала участие, - сказала она. - Консул приехал туда сразу же после того, как мы получили официальное уведомление от белорусской стороны, ожидая целый день, когда эти процедуры завершатся. Они завершили к вечеру, вечером была проведена встреча".

"По поводу лояльности, если России требуется больше взаимопонимания со стороны Белоруссии пока каким-либо вопросам, мы им всегда об этом говорим", - добавила Захарова.

Гражданку России Софию Сапегу задержали в воскресенье в минском аэропорту вместе с разыскиваемым белорусскими властями основателем экстремистского телеграм-канала NEXTA Романом Протасевичем. В понедельник в эфире телеканала "Беларусь-1" показали видеозапись, на которой Протасевич сообщил, что находится в СИЗО Минска и дает признательные показания. Сапега на опубликованной в интернете во вторник видеозаписи заявила, что работает редактором Telegram-канала "Черная книга Беларуси", в котором размещаются личные данные сотрудников органов внутренних дел республики. В апреле нынешнего года Telegram-канал "Черная книга Беларуси" судом Железнодорожного района Гомеля был признан экстремистским.