Доходы главы Удмуртии Александра Бречалова за год сократились более чем на 13 млн рублей

ИЖЕВСК, 27 мая. /ТАСС/. Доходы главы Удмуртии Александра Бречалова за 2020 год составили около 4 млн 843 тыс. рублей, что почти на 13,3 млн рублей меньше, чем в прошлом году. Сведения о доходах опубликованы на сайте главы и правительства республики.

"Декларированный годовой доход - 4 млн 843 тыс. 439,62 рублей с учетом иных доходов", - говорится в декларации.

В пользовании у Бречалова находится квартира площадью 147,5 кв. м. Согласно декларации, глава Удмуртии владеет легковым автомобилем Volkswagen 7HC Multivan.

Супруга Бречалова в 2020 году заработала 3 млн 629 тыс. рублей. В прошлом году в ее собственности было два земельных участка для ведения личного подсобного хозяйства площадью 1,6 тыс. и 3,5 тыс. кв. м., в этом году уже четыре, их общая площадь составляет более 11 тыс. кв метров. Кроме того, она владеет участком под индивидуальное жилищное строительство площадью 593 кв. м. В ее собственности значатся два жилых дома, один площадью в 80 кв. м, который был указан и в прошлогодней декларации, и дом в 20,4 кв. метра, а также квартира площадью 147,5 кв. м.

В 2019 году глава Удмуртии Александр Бречалов с учетом продажи недвижимости заработал более 18,2 млн рублей.