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Песков прокомментировал слова президента Польши, назвавшего Россию "ненормальной страной"

Представитель Кремля отметил, что Москва не приемлет такой риторики
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков Михаил Метцель/ТАСС
Описание
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© Михаил Метцель/ТАСС

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Кремль считает неприемлемой риторику президента Польши Анджея Дуды, назвавшего Россию "ненормальной страной". Москва ищет дружественных отношений со всеми соседями, включая Варшаву. Об этом заявил в четверг журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Мы очень плохо относимся к такой риторике. Она нам не нравится, и мы ее не приемлем, - сказал представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос. - Россия - это дружелюбная страна, сильная, уверенная в себе и абсолютно самостоятельная. И обладая этими качествами, Россия ищет дружественных отношений, взаимовыгодного сотрудничества со всеми соседями, в том числе и с Польшей".

"И мы сожалеем, что ненависть к нашей стране застилает глаза у некоторых польских политиков, в том числе и у президента [Польши Анджея Дуды], и не дает возможности им проявлять политическую мудрость", - отметил Песков.

Ранее СМИ распространили высказывания президента Польши, сделанные им во время выступления в Грузии. В частности, по данным изданий, он назвал Россию "ненормальной страной" и "страной-агрессором".

Теги
РоссияПольшаПесков, Дмитрий СергеевичДуда, Анджей
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