Путин и Лукашенко обсудят ситуацию с задержанной в Белоруссии россиянкой

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин на встрече с белорусским коллегой Александром Лукашенко 28 мая затронет тему гражданки РФ Софии Сапеги, которая была задержана в Минске. Об этом сообщил в четверг журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Думаю, что президент Лукашенко все-таки информирует нашего президента об истории с самолетом [Ryanair], - сказал он. - Наверняка будет затрагиваться вопрос российской гражданки, которая была задержана и находится в следственном изоляторе в Минске".

Вместе с тем, по словам Пескова, в основном повестка предстоящей встречи экономическая. "Продолжится обсуждение различных тем, связанных с экономикой", - отметил пресс-секретарь российского лидера.

Песков отметил, что российская сторона де-юре может поднять вопрос о переводе Сапеги из Белоруссии в Россию. "Де-юре, безусловно, [российская сторона] может поднять этот вопрос, - сказал он. - В любом случае будем делать все необходимое для защиты прав российской гражданки".

"Учитывая особый характер наших межгосударственных отношений, эта защита прав может осуществляться в самых разных форматах", - добавил пресс-секретарь российского лидера. В то же время, по словам Пескова, пока о каких-то конкретных предложениях по этой теме ему не известно.

София Сапега была задержана в воскресенье в минском аэропорту вместе с разыскиваемым белорусскими властями основателем экстремистского Telegram-канала NEXTA Романом Протасевичем после экстренной посадки самолета авиакомпании Ryanair. На опубликованной в интернете во вторник видеозаписи Сапега заявила, что является редактором Telegram-канала "Черная книга Беларуси", в котором размещаются личные данные сотрудников органов внутренних дел республики.