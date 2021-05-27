В Кремле назвали "извинения" Путина перед Лукашенко фигурой речи

"Я бы сказал так: это политдипломатическая корректность", - сказал Песков журналистам в четверг, комментируя слова Лукашенко о том, что Владимир Путин якобы извинился перед ним за то, что обсуждал Белоруссию с президентом США Джо Байденом.

Представитель Кремля также уточнил, что обсуждение третьих стран и их лидеров "не совсем принято в международной практике" и назвал прозвучавшие в разговоре с Лукашенко слова президента РФ "скорее фигурой речи". "Поэтому это не стоит воспринимать как непосредственные извинения", - подчеркнул пресс-секретарь президента.

"Но президент Путин весьма корректен, и он посчитал необходимым проинформировать белорусского коллегу о том, что эта проблематика затрагивались", - добавил Песков. При этом пресс-секретарь главы государства не стал приводить конкретных цитат из разговора Путина и Лукашенко. "Нет, цитат нет. Вы знаете, что это касается двусторонних контактов президента один на один, мы никогда не приводим какие-то дословные выдержки", - отметил он.

По словам Пескова, такую ремарку в разговоре с Лукашенко Путин сделал по собственной инициативе. "Он делает это постоянно, [информирует] своего белорусского коллегу о имевших место контактах", - заключил Песков.