Песков: Путин и Байден могут обсудить на встрече тему Договора по открытому небу

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден на встрече в Женеве могут обсудить Договор по открытому небу (ДОН), но, поскольку РФ скоро закончит процедуры по его денонсации, у США осталось мало времени на пересмотр ранее принятых решений. Об этом журналистам в четверг заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Наверняка может как-то затрагиваться эта тема (Договора по открытому небу). Время сокращается, как шагреневая кожа, мы выполняем процедуры [по денонсации ДОН], и они уже скоро будут завершены, времени осталось мало для того, чтобы Вашингтон смог пересмотреть свои ранее принятые решения", - сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос, не планирует ли Россия предложить США вернуться в ДОН на встрече Путина и Байдена в Женеве.

Ранее Путин внес в Госдуму законопроект о денонсации ДОН. В практическом плане договор предоставляет право государствам-участникам совершать облеты любых территорий друг друга для наблюдения за военной деятельностью в соответствии с согласованными и оговоренными в нем квотами наблюдательных миссий. Договор регламентирует проведение полетов, определяет механизм контроля соблюдения положений документа, содержит требования к самолетам, ограничения по составу и техническим параметрам аппаратуры наблюдения.

15 января МИД РФ распространил заявление о запуске внутригосударственных процедур по выходу из ДОН, обосновав такой шаг отсутствием прогресса в деле устранения препятствий для продолжения функционирования договора в новых условиях - после выхода из него Вашингтона в ноябре 2020 года. В Госдепартаменте США в апреле заявили, что американские власти пока не приняли решение о возвращении в ДОН. Ранее Вашингтон на протяжении нескольких лет обвинял Москву в избирательном выполнении договора и нарушении ряда его положений. Россия также предъявляла США претензии, относившиеся к имплементации документа.