Путин проведет совещание по высокоточному оружию

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин в четверг, 27 мая, проведет заключительное совещание из серии встреч по оборонной тематике. Разговор будет посвящен высокоточному оружию и развитию военно-транспортной авиации. Об этом журналистам рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Сегодня пройдет заключительно совещание из серии совещаний под председательством Владимира Путина по вопросам развития Вооруженных сил. Сегодня планируется подробно обсудить современные виды оружия - это высокоточное оружие большой дальности, а также обсудить вопросы военно-транспортной авиации", - сказал Песков.

Представитель Кремля добавил, что также планируется подвести итоги всей серии совещаний по развитию ОПК. "Кроме того, Путин продолжит по отдельности контакты с военачальниками", - заключил пресс-секретарь, подчеркнув, что российский лидер продолжает работать в Сочи.