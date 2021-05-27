Слуцкий назвал оценку ЕС выборов в Сирии шагом в сторону от сирийского урегулирования

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Заявление главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля о выборах в Сирии и утверждения о якобы недемократическом характере голосования - шаг в сторону от урегулирования и политической стабилизации в стране, заявил председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

ЕС считает, что прошедшие 26 мая выборы президента Сирии подрывают усилия по поиску устойчивого решения конфликта в стране, говорится в заявлении Борреля, распространенном в четверг. Там утверждается, что выборы "не соответствовали ни одному из критериев подлинно демократического голосования, не способствовали урегулированию конфликта".

"Заявление Жозепа Борреля по выборам в Сирии - шаг в сторону от сирийского урегулирования, политической стабилизации в стране и борьбы с международным терроризмом. Утверждения о недемократическом характере голосования не соответствуют действительности. Наблюдатели от России не зафиксировали серьезных нарушений, которые могли бы повлиять на легитимность результатов избирательного процесса", - сказал Слуцкий.

По словам депутата, российские наблюдатели засвидетельствовали, что каждый сириец имел возможность проголосовать, а организация выборов "полностью соответствовала всем международным нормам". "Подобные оценки со стороны ЕС - продолжение линии на вмешательство во внутренние дела и смену режима в противовес воле самих сирийцев. Только народ Сирии может решать, кто должен быть ее президентом", - подчеркнул Слуцкий.

Борьбу за пост главы государства вели три кандидата: действующий президент Башар Асад, бывший депутат парламента от партии социалистов-юнионистов Абдалла Саллюм Абдалла и представитель патриотической оппозиции Махмуд Ахмед Мураи. Срок президентских полномочий составляет семь лет.

На выборах в 2014 году, которые также проводились на альтернативной основе, победил Башар Асад, сирийский лидер получил поддержку 88,7% граждан, принявших участие в голосовании. Асад является генеральным секретарем Партии арабского социалистического возрождения, которая находится у власти в Дамаске с 1963 года.