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Песков не стал говорить о возможном месте встречи Путина и Байдена в Женеве

Как отметил пресс-секретарь президента РФ, "пока не было никаких договоренностей с американской стороной на этот счет"

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать информацию о возможном месте встречи российского лидера Владимира Путина и президента США Джо Байдена в Женеве 16 июня.

"Она может пройти в любом отеле или в любом здании. Пока я не могу подтвердить, потому что пока не было никаких договоренностей с американской стороной на этот счет", - сказал он журналистам, отвечая на просьбу прокомментировать публикации швейцарских СМИ о том, что встреча может состояться в женевском отеле InterContinental.

Песков согласился с тем, что медиа пока публикуют преждевременные сообщения, отметив, что "так можно перечислять все гостиницы в Женеве".

Путин и Байден встретятся в Женеве 16 июня. Это будет первая зарубежная поездка Путина с прошлого января, когда он посетил Израиль и Палестину, и первый российско-американский саммит со встречи Путина с Дональдом Трампом в Хельсинки в июле 2018 года. В Кремле заявили, что лидеры России и США планируют "обсудить состояние и перспективы дальнейшего развития российско-американских отношений, проблематику стратегической стабильности, а также актуальные вопросы международной повестки дня, включая взаимодействие в борьбе с пандемией коронавируса и урегулирование региональных конфликтов".

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Путин, Владимир ВладимировичФинляндияРоссияШвейцарияПесков, Дмитрий СергеевичБайден, Джозеф (Джо)Трамп, Дональд
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