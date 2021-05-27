Россия и Казахстан договорились развивать партнерство в сфере биобезопасности

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Россия и Казахстан на межведомственных консультациях в Алма-Ате договорились развивать партнерство для обеспечения биологической безопасности. Об этом говорится в распространенном в четверг по итогам консультаций сообщении МИД РФ.

"Встреча подтвердила единство подходов России и Казахстана к проблематике биологической безопасности. Отмечена необходимость дальнейшей тесной координации и конструктивного взаимодействия на профильных многосторонних площадках. Достигнута договоренность продолжить развивать российско-казахстанское партнерство в целях обеспечения биологической безопасности, в том числе путем проведения регулярных двусторонних межведомственных консультаций по данной проблематике", - говорится в документе.

Также стороны обменялись оценками угроз биологической безопасности на постсоветском пространстве. "Продолжено согласование проекта двустороннего межправительственного меморандума о взаимопонимании по вопросам обеспечения биологической безопасности. Консультации были совмещены с посещением российскими профильными экспертами Центральной референс-лаборатории им. М. Айкимбаева", - отметили в МИД РФ.