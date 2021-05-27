Лавров прокомментировал слова Кравчука о поиске новой площадки для контактной группы

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Россия рассчитывает, что Украина не будет использовать ситуацию с экстренной посадкой самолета Ryanair в Белоруссии, чтобы увильнуть от выполнения минских договоренностей. Об этом заявил в четверг на пресс-конференции министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, отвечая на вопрос ТАСС.

Министр обратил внимание на заявление постпреда Украины в контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Леонида Кравчука о невозможности после инцидента с самолетом продолжать работу переговорного механизма в Минске. "Я бы все-таки не путал сюжеты, если, конечно, украинская сторона не хочет найти какой-нибудь повод, чтобы увильнуть окончательно от выполнения своих обязанностей. Надеюсь, Франция и Германия как соавторы Минских договоренностей не позволят это сделать", - сказал он.

Лавров подчеркнул, что Кравчук не может принимать решения об изменениях в формате работы контактной группы. "Контактная группа создана в контексте пакета документов, который был одобрен на саммите в Минске в феврале 2015 года и затем утвержден резолюцией СБ ООН. Поэтому, я думаю, те, кто подписывал этот пакет документов, будут договариваться о том, как дальше эту работу выстраивать", - добавил глава российского МИД.

Он напомнил о ситуации с принудительной посадкой в 2016 году "на ровном месте, без какого-либо объяснения" самолета "Белавиа" в Киеве, после которой с борта был снят журналист и активист "антимайдана" Армен Мартиросян. Лавров отметил, что в той ситуации "таких же переживаний" не было ни у Кравчука, ни со стороны западных стран.

Ранее Кравчук заявил, что Украина будет обращаться ко всем сторонам переговоров в контактной группе, в первую очередь к ОБСЕ, с вопросом о поиске новой площадки.