Лавров призвал Запад прекратить демонизировать Белоруссию из-за инцидента с Ryanair

"Хочу подтвердить то, что не раз Москва официально заявляла. Мы настаиваем на том, чтобы прекратить демонизировать тех людей, которые не нравятся Западу. Белорусские власти с первых же минут после инцидента заявили о своей готовности к транспарентности, открытому расследованию, приему соответствующих экспертов, предоставлению всей информации и необходимых материалов", - сказал он, отвечая на вопрос ТАСС на пресс-конференции в четверг.

По словам министра, часть этой информации Минск в одностороннем порядке распространил. "Но наши западные коллеги, особенно прибалтийские страны, ведут себя по дипломатическим меркам неприлично, да и по человеческим меркам тоже. Громогласно объявили о санкциях, так же громогласно требуют провести независимое международное расследование, игнорируют то, что это было сразу же предложено белорусскими властями, но, требуя расследования, они уже объявили о так называемом наказании. Это манеры, которые проявляются у многих наших западных коллег далеко не только по этому поводу", - добавил Лавров.