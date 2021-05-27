Лавров заявил, что Россия готова поставлять в Габон продукцию военного назначения

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Москва готова поставлять продукцию военного назначения в Габон в целях повышения обороноспособности африканской страны. Об этом заявил в четверг министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам переговоров с главой МИД Габона Пакомом Мубеле-Бубейя.

"Мы готовы и поставлять продукцию военного назначения в интересах повышения обороноспособности государства Габон", - сказал он.

"Есть у нас уже первый опыт - будем его развивать - подготовки кадров для армии Габона, правоохранительных органов. Есть договоренности между министерствами обороны, правовые рамки для этого созданы", - отметил Лавров.

По слвоам Лаврова, Россия заинтересована в укреплении дружеских отношений и развитии двустороннего сотрудничества с Габоном.

"Мы заинтересованы в последовательном укреплении дружеских отношений между нашими странами, в развитии двустороннего сотрудничества во всех областях", - сказал он.

"Видим встречный настрой с вашей стороны, как это было подтверждено в ходе встречи наших президентов в июле 2018 года. Рассчитываю сегодня конкретно обсудить перспективы двусторонних связей и наше сотрудничество в международных организациях, прежде всего в ООН", - добавил российский министр.

В свою очередь глава МИД Габона подчеркнул, что рассчитывает на помощь России в улучшении качества жизни в африканской республике. "Хотим отметить, что сейчас наша страна активно наращивает усилия по улучшению качества жизни нашего населения и здесь мы, конечно, очень рассчитываем на помощь РФ. Здесь я бы применил такую метафору: нам хотелось бы, чтобы нам не протягивали руку, а пожимали руку", - отметил Мубеле-Бубейя.