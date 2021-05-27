Стивен Сигал вступит в партию "Справедливая Россия - За правду"

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Актер и спецпредставитель МИД РФ по российско-американским гуманитарным связям Стивен Сигал в субботу официально вступит в партию "Справедливая Россия - За правду", он будет заниматься вопросами экологии. Об этом в четверг сообщили ТАСС в пресс-службе партии.

"В рамках заседания палаты депутатов планируется вручение партийного билета объединенной партии Стивену Сигалу. Ранее он был членом партии "За правду", теперь вместе с командой [сопредседателя справороссов] Захара Прилепина присоединился к СРЗП", - проинформировал собеседник ТАСС.

По его словам, Сигал продолжит заниматься вопросами экологии, "особенно борьбой против загрязнения природы". "Планы по работе в этом направлении будут представлены 29 мая на заседании палаты депутатов партии "Справедливая Россия - За Правду", - уточнили в пресс-службе.

Как пояснил собеседник агентства, актер не будет баллотироваться в Госдуму из-за наличия американского гражданства. Российское гражданство он получил в ноябре 2016 года.

Согласно закону, членами политической партии могут быть граждане Российской Федерации, достигшие 18 лет. Не вправе быть членами политической партии иностранные граждане и лица без гражданства, а также граждане Российской Федерации, признанные судом недееспособными.