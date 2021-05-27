Посол Великобритании в РФ подписала протокол к соглашению о недопущении инцидентов на воде

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Посол Великобритании в Москве Дебора Броннерт от имени главы МИД королевства Доминика Рааба подписала протокол к Соглашению между правительствами Великобритании и СССР о предотвращении инцидентов на море за пределами территориальных вод. Об этом сообщило в четверг посольство Великобритании в своем Telegram-канале.

"Подписанный протокол вносит изменения в текст Соглашения относительно беспилотных летающих аппаратов, лазерных технологий, методов установления контактов", - отметили в диппредставительстве.

В посольстве пояснили, что Соглашение предусматривает ежегодный пересмотр его условий и, при необходимости принятие новых соответствующих протоколов. "С этой целью в октябре 2019 года вице-адмирал Николас Уильям Хайн, второй морской лорд и заместитель начальника штаба ВМФ Великобритании, посетил Москву и провел продуктивные переговоры с российскими партнерами", - говорится в сообщении.

Данное соглашение является двусторонним договором, заключенным между правительствами Великобритании и СССР в 1986 году в Лондоне. Его цель - обеспечение более высокого уровня безопасности российских и британских военных кораблей при их деятельности в непосредственной близости друг от друга за пределами территориальных вод, а также полетов авиации сторон.