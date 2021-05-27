Более 4 млн человек приняли участие в праймериз "Единой России"

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Более 4 млн человек приняли участие в предварительном голосовании (так называемых праймериз) "Единой России" по отбору кандидатов партии на сентябрьские выборы, до окончания регистрации избирателей остаются сутки. Об этом сообщила пресс-служба единороссов в четверг.

"До окончания регистрации избирателей на предварительное голосование "Единой России" остаются сутки. Она закроется 28 мая в 23.59 по местному времени. Более 7 млн избирателей уже зарегистрировано на предварительное голосование. Участие в процедуре приняли более 4 млн из них", - говорится в сообщении.

Руководитель федерального оргкомитета предварительного голосования партии, сенатор Александр Карелин поблагодарил всех, кто проявил интерес к процедуре. "Темпы регистрации - порядка 400 тысяч человек в день уже в ходе голосования - дают нам основания полагать, что и 28 мая наши избиратели будут не менее активны", - приводит слова Карелина пресс-служба единороссов.

По данным партии, лидерами по активности избирателей остаются Москва и Свердловская область (639 тыс. и 359 тыс. человек соответственно), Краснодарский край (344 тыс.), Московская область (почти 268 тыс.) и Санкт-Петербург (252 тыс.).

Предварительное голосование "Единой России"

24 мая процедура предварительного голосования началась в онлайн-формате, она продлится до 30 мая. Исключительно в электронном виде предварительное голосование пройдет в 43 субъектах РФ, еще в 42 регионах предусмотрена смешанная форма голосования, в очном формате праймериз намечены на 30 мая. Их итоги должны быть подведены к 1 июня. Список кандидатов на выборы утвердит съезд партии, который пройдет 19 июня. В общей сложности на предварительное голосование зарегистрировались более 5,5 тыс. кандидатов.

В основе процедуры онлайн-голосования - технология блокчейн. Она защищает данные от редактирования и любого вмешательства. Каждый избиратель сможет проверить, корректно ли учтен его голос, 30 мая, когда начнется подсчет голосов и блокчейн будет опубликован на сайте pg.er.ru.

Предварительное голосование также проходит по кандидатам партии на выборы в региональные заксобрания и представительные органы власти административных центров субъектов РФ.

Выборы в Госдуму должны пройти в единый день голосования 19 сентября. В общей сложности в этот же день должны пройти прямые выборы глав 9 субъектов РФ (еще в трех регионах высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и депутатов 39 региональных парламентов.