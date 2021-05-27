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Мишустин прибыл в Минск с двухдневным визитом

Это уже вторая поездка российского премьера в Белоруссию в этом году и четвертая - за время его работы во главе кабмина

МИНСК, 27 мая. /ТАСС/. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин прибыл в четверг с двухдневным рабочим визитом в Белоруссию.

Одним из пунктов его программы в Минске станут переговоры с белорусским премьером Романом Головченко. Главы правительств условились о них во время телефонного разговора 24 мая.

Также российский премьер примет участие в заседании Совета глав правительств СНГ, которое пройдет 28 мая. По его итогам планируется подписать ряд международных договоров.

Это уже вторая поездка Мишустина в Белоруссию в этом году и четвертая - за время его работы во главе кабмина. В предыдущий раз российский премьер был там чуть больше месяца назад - в середине апреля.

Теги
Мишустин, Михаил ВладимировичБелоруссияРоссияГоловченко, Роман Александрович
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