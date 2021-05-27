На сессии СПЧ ООН в Женеве Россия призвала к прямому палестино-израильскому диалогу

ЖЕНЕВА, 27 мая. /ТАСС/. Россия приветствует прекращение огня в зоне палестино-израильского конфликта и призывает к проведению прямого диалога для решения фундаментальных вопросов на правовой основе. Об этом заявила в четверг российская делегация на состоявшейся в Женеве специальной сессии Совета ООН по правам человека (СПЧ), посвященной ситуации в области прав и свобод на оккупированных палестинских территориях и в Израиле.

Как отметил в выступлении на заседании заместитель постоянного представителя РФ при Отделении ООН и других международных организациях в Женеве Никита Жуков, "необходим прямой палестино-израильский диалог для решения фундаментальных вопросов на известной международно-правовой основе". "Россия как постоянный член Совета Безопасности ООН и участник "квартета" призывает партнеров продолжить энергичную коллективную работу для возобновления прямого конструктивного палестино-израильского диалога", - подчеркнул дипломат.

Он обратил внимание на тот факт, что "события в этой части Ближнего Востока чреваты дальнейшей эскалацией и дестабилизацией всего региона". "В этой связи Россия приветствует прекращение огня в зоне палестино-израильского конфликта. Надеемся, что оно будет долгосрочным. Отмечаем посредническую роль Египта, а также особую роль иорданской монархии в отношении исламских святынь Иерусалима, статус-кво которых должен быть соблюден", - сказал заместитель главы российской миссии. Он напомнил, что "Россия также проводила соответствующую работу как с израильтянами и палестинцами, так и с их соседями по региону". "Теперь представляется важным сохранить перемирие и обеспечить доставку гуманитарной помощи тем, кто в ней нуждается, в первую очередь в сектор Газа", - заключил Жуков.

Специальная сессия СПЧ была созвана по совместному запросу Пакистана, являющегося координатором Организации исламского сотрудничества, и Государства Палестина. В поддержку проведения сессии высказались 68 государств. По ее итогам была принята резолюция, призывающая к учреждению независимой международной комиссии по расследованию нарушений прав человека на оккупированных палестинских территориях и в Израиле.

В ночь на 21 мая вступил в силу режим прекращения огня между Израилем и палестинскими группировками в секторе Газа, которые на протяжении 11 дней обменивались ракетными ударами. Конфликт последовал за беспорядками у мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме, начавшимися из-за решения израильского суда о выселении арабов из домов в квартале Шейх-Джаррах. Радикалы выпустили по территории еврейского государства свыше 4 тыс. ракет, в ответ израильские ВВС подвергли бомбардировкам сотни целей в анклаве. С израильской стороны погибли 13 человек, в секторе Газа - свыше 270 гражданских лиц, включая детей и женщин.